محافظ المنيا يشيد بجهود الدولة لتمكين ذوي الهمم في كل المشروعات

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم من خلال تقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم باعتبارهم كنز مصر الحقيقي، مشيداً بجهود الدولة المصرية نحو تمكينهم ودمجهم في المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة على تنفيذها ليصبحوا جزءا لا يتجزأ من أولوياتها نحو الارتقاء بكل فئات المجتمع.

تكريم اللاعبين المتميزين من متحدي الإعاقة

جاء ذلك خلال احتفالية «قادرون باختلاف» لدعم ذوي القدرات الخاصة، والتي نظمها نادي متحدي الإعاقة لتكريم اللاعبين المتميزين من أبناء المحافظة من متحدي الإعاقة، برعاية أحمد حسن كابتن منتخب مصر وعميد لاعبي العالم، وحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، الدكتور زين الإطناوي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة النادي، ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة هبة أبو زيد مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة، وأعضاء النادي من اللاعبين من متحدي الإعاقة.

طفرة هائلة من الإنجازات تشهدها المنيا

وهنأ المحافظ الحضور والمشاركين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن اعتزازه وفخره والامتنان بالمشاركة في تلك الاحتفالية، لافتاً إلى أن المنيا شهدت خلال الفترة الماضية طفرة هائلة من الإنجازات بمختلف القطاعات الخدمية وخاصة بقطاع الصحة والمستشفيات والوحدات الصحية من بناء وإعادة تطوير ورفع كفاءة، بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تجوب قري المحافظة ويتم من خلالها توصيل كافة المرافق والخدمات للمواطنين.

كما قدم المحافظ الشكر للكابتن أحمد حسن، لاهتمامه ورعايته للاعبين الموهوبين ومتحدي الإعاقة على وجه الخصوص، كما وجه الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحرصهم الدائم على المشاركة في الفعاليات المجتمعية التي تأتي ضمن التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والبرلمان بغرفتيه النواب و الشيوخ، موضحا أن أبناء المحافظة من ذوى الهمم هم رمز للتحدي والمثابرة وهم نموذج يحتذى به.

تقديم أوجه الدعم لنادي متحدي الإعاقة

من جانبه، أعرب اللاعب أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، عن خالص سعادته بالمشاركة في تلك الاحتفالية وتواجده بين أبناء محافظته، موجهاً الشكر لمحافظ المنيا، لحرصه على رعاية تلك الاحتفالية، مؤكداً تقديمه كافة أوجه الدعم والمساندة والوقوف بجانب اللاعبين، في كافة الأنشطة كجزء من فلسفة الدولة ورؤية القيادة السياسية .

وقال الدكتور زين الإطناوي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي متحدي الإعاقة، إن محافظة المنيا زاخرة بالأبطال الرياضيين في كافة المجالات والذين شرفوا المحافظة في المحافل الدولية والعربية، وذلك تحت قيادة حكيمة لمحافظ المنيا، والذي يسعى دائماً لتمكينهم من المشاركة الفعالة في شتى المجالات والاستفادة من إسهاماتهم وقدراتهم المتفردة من خلال إنشاء مركز باراليمبي عالمي يليق باسم المحافظة وصعيد مصر حيث يقام النادي على مساحة 10 أفدنة لإقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية.

وأعلن عضو مجلس الشيوخ عن موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تقديم دعم مالي 50 ألف جنيه لنادي متحدي الإعاقة.

وفي ختام الاحتفالية، تبادل المحافظ وأحمد حسن الدروع التذكارية، إلى جانب تسليم شهادات تكريم للرياضيين والمدربين في الألعاب المختلفة في إطار تحفيز وتشجيع هؤلاء اللاعبين والمدربين.