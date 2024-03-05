ناهد السباعي عن تكريمها في المهرجان الكاثوليكي: «أهدي الجائزة لوالدتي»

أعربت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» عن سعادتها بالتكريم في المهرجان الكاثوليكي عن فيلم 19 ب.

تكريم ناهد السباعي في المهرجان الكاثوليكي

ونشرت ناهد السباعي، مجموعه صور من التكريم معلقة: «سعيدة وممتنة جدا للمهرجان الكاثوليكي، ولابونا بطرس دانيال شكرًا على 10 جوائز فيلم 19 ب وشكرًا لصناع فيلم 19ب، حقيقي استمتعت واستفدت جدًا بالتصوير معاكم، أنا بهدي الجائزة لامي، لأنها كانت بتحب قوي الفيلم وبتحب جدًا المهرجان الكاثوليكي».

أبطال مسلسل محارب

وتشارك الفنانة ناهد السباعي خلال السباق الرمضاني بمسلسل محارب، والذي تقدم خلاله شخصية فتاة شعبية، ويضم العمل عدد آخر من الفنانين، من بينهم حسن الرداد ونرمين الفقي وأحمد زاهر وماجد المصري ومحمود يس جونيور، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.