«الصحفيين» تعلن نتائج انتخابات رابطة النقاد والمحررين الرياضيين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة النقاد والمحررين الرياضيين، برئاسة الناقد الرياضي شوقي حامد، وعضوية كل من الناقد الرياضي الدكتور طارق الأدور، والناقد الرياضي خالد عبد المنعم، وعضو مجلس النقابة ورئيس لجنة المتابعة حسين الزناتي، وعضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط محمود كامل، نتائج انتخابات رابطة النقاد والمحررين الرياضيين التي أجريت يوم الإثنين 4 مارس 2024.

نتائج انتخابات رابطة النقاد:

قالت النقابة، في بيان لها، إن الزميل حسن خلف الله من جريدة الأهرام فاز بمنصب رئيس الرابطة، بينما فاز الزميل أحمد إسماعيل من جريدة أخبار اليوم بمنصب نائب رئيس الرابطة، والزميل إيهاب شعبان من جريدة الجمهورية بمنصب أمين الصندوق.

وفاز في منصب أعضاء المكتب التنفيذي الزملاء:

هشام أبو حديد من جريدة المصري اليوم.

هاني عبد الصبور من جريدة المصريون.

محمد صلاح من جريدة حر.

محمود المخبري من جريدة الأخبار.

عبد الحميد فراج من جريدة الفجر.

محمد عبد الرحمن غبن من جريدة الدستور.

يذكر أنه جرى فتح باب الترشح على منصب الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، وستة أعضاء.

ترشح على منصب الرئيس الزميلان:

حسن خلف الله من جريدة الأهرام.

محمد يحيى يوسف من جريدة الأخبار.

وترشح على منصب نائب الرئيس الزملاء:

إبراهيم مدكور من جريدة أخبار اليوم.

أحمد إسماعيل من جريدة أخبار اليوم.

عمر الأيوبي من جريدة اليوم السابع.

وترشح على منصب أمين الصندوق الزملاء: