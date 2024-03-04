«العربية لحقوق الإنسان» توقع بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين

وقعت، مساء اليوم، مذكرة تعاون بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين الفلسطينيين لتعزيز التعاون في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

مثل نقابة الصحفيين الفلسطينيين الأستاذ ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين، ومثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأستاذ علاء شلبي رئيس مجلس الأمناء، وحضر مراسم التوقيع بمقر المنظمة بالقاهرة الأستاذ عصام يونس نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان والأستاذ محمد راضي المدير التتفيذي للمنظمة والأستاذ أحمد رضا طلبة مدير الوحدة القانونية بالمنظمة

منظمة العربية لحقوق الإنسان

والجدير بالذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان كانت قد نظمت بعثة وتوجهت إلى مدينة رفح المصرية، من أجل الاستماع إلى شهادات المصابين الفلسطينيين الموجودين في مستشفيات العريش، إلى جانب تفقدهم لمعبر رفح البري، ومرور المساعدات المصرية من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني، يأتي ذلك في إطار جهود المنظمة في ملف القضية الفلسطينية ودعم القضية.