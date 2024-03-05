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دراما المتحدة

حمو بيكا يلتقي هنا الزاهد صدفة: «قابلت نجمة العالم في وصلة دهشور» (صور)

كتب:

ياسمين محمود
12:49 ص | الثلاثاء 05 مارس 2024
حمو وهنا

حمو وهنا

شارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» عدة صور له بصحبة الفنانة هنا الزاهد، التي التقى بها عن طريق الصدفة.

وعلّق «بيكا» على الصور: «مساء الفل، قابلت نجمة العالم في وصلة دهشور City Park هنا الزاهد.

هنا الزاهد تتعرض للسرقة

وأعلنت هنا الزاهد، منذ أيّام تعرضها للسرقة، إذ تمّ سرقة شيكات من فيلتها وحررت محضر إثبات حالة بسرقة شيكين أحدهما، بمبلغ بمليون و500 ألف جنيه، وآخر بمليون و889 ألف جنيه، من داخل فيلتها الخاصة بالشيخ زايد.

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بقلم ياسمين محمود