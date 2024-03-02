هنا الزاهد تحرر محضرا بفقد شيكات بملايين الجنيهات في الشيخ زايد

حررت الفنانة هنا الزاهد، محضر إثبات حالة لفقدها شيكات بملايين الجنيهات في الشيخ زايد ثان، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بحضور هنا عادل مصطفى محمد الزاهد «ممثلة» وشهرتها هنا الزاهد إلى ديوان القسم، وحررت محضر إثبات حالة بفقدها شيك بمليون و500 ألف جنيه، وآخر بمليون و889 ألف جنيه، وذلك بفيلتها في كمبوند الباتيو الشيخ زايد، ولا تتهم أحد بشيء.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.