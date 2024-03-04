هنا الزاهد تعلق على سرقة شيكات بـ3 ملايين جنيه من فيلتها: ربنا شايف

لا تزال الفنانة هنا الزاهد، تمر بمحنة تلو الأخرى، فبعد أشهر قليلة من انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي، دخلت في أزمة جديدة، عقب تعرضها لسرقة شيكات من داخل فيلتها، ما جعلها تتقدم ببلاغ رسمي بشأن الواقعة، خلال الساعات الماضية.

«فيديو» لإحدى القصائد تصف ما مرت به هنا، خلال الفترة الماضية، اختارته الفنانة لنشره عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام»، في أول تعليق لها بعد أزمة سرقة شيكات بنحو 3 ملايين جنيها.

ماذا نشرت هنا الزاهد بعد سرقة الشيكات؟

«أكيد ربنا شايف وسامع»، عنوان القصيدة التي أعادت هنا الزاهد، نشرها عبر حسابها للشاعر فارس قطرية، التي يقول خلالها: «ما هو برضه أكيد ربنا شايف، الواحد عدى بإيه وراضي؟ عدى بصدمات وبشر فترات، وزعيق وعياط وكلام فاضي».

هنا الزاهد تحرر محضرا

جاء ذلك بعد ساعات من تحريرها محضر إثبات حالة بسرقة شيكين أحدهما بمبلغ بمليون و500 ألف جنيه، وآخر بمليون و889 ألف جنيه، من داخل فيلتها الخاصة بالشيخ زايد.