نجوم تعرضوا للسرقة وحرروا محاضر.. آخرها بلاغ هنا الزاهد

تصدرت الفنانة هنا الزاهد مؤشر محرك البحث جوجل وترندات مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، عقب تعرضها لواقعة سرقة شيك من منزلها بقيمة 2.3 مليون جنيهًا، وتم تحرير محضر رسمي من خلال بلاغ هنا الزاهد بقسم الشيخ زايد في أكتوبر.

ولم تكن الفنانة هنا الزاهد الوحيدة التي تصدرت مؤشر محركات البحث في الفترة الأخيرة بعد تعرضها للسرقة، فقد سبقها أيضًا عدة فنانات والتي نرصدهم في التقرير التالي.

سرقة شيك هنا الزاهد

وحررت الفنانة هنا الزاهد، أمس السبت، محضرا رسميا لإثبات فقدها شيك بمبلغ 2.3 مليون جنيهًا بقسم الشيخ زايد ثان من فيلتها، وأمرت الجهات المختصة بتحريات أجهزة الأمن حول البلاغ.

وتم استدعاء الفنانة هنا الزاهد لأخذ أقوالها والتي لم تتهم أحد بالواقعة، مؤكدة أن الشيك كان داخل فيلتها، وبدأت مباحث الشيخ زايد في فحص كاميرات المراقبة.

سرقة مجوهرات ميريهان حسين

كما تعرضت الفنانة ميرهان حسين للسرقة من خلال فقدانها بعض من مجوهراتها داخل شقتها في منطقة المقطم من خلال 3 أشخاص وغافلوا والدها وسرقوا المجوهرات والتي تضمنت 2 کولیه، و4 ساعات إلى جانب عدة متعلقات ذهبية أخرى، وحررت محضرا بالواقعة، وتم ظبطتهم وتحويلهم إلى النيابة العامة، حتى تم إصدار حكم بالسجن سنة لأحدهم، وإحالة المتهم الثاني إلى الأحداث لأنه يبلغ من العمر 16 عامًا والحبس 6 أشهر للمتهم الثالث، حسبما قضت به محكمة جنح المقطم الخميس الماضي.

سرقة مصوغات أحلام

وكانت المطربة أحلام تقدمت بشكوى رسمية بعد تعرضها للسرقة في باريس مطلع العام الجاري أثناء حضورها أسبوع الموضة، وأثناء مغادرتها اكتشفت اختفاء حقيبة لها كانت تتضمن مجوهرات وملابس بقيمة 100 ألف يورو، والتي تعد المرة الثانية لها لتعرضها للسرقة في باريس والتي كانت عام 2016 بعد سرقة ساعة رولكس بقيمة 100 ألف يورو.