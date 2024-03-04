بعد انفصالها بشهرين.. صدمة جديدة تضرب حياة هنا الزاهد

محنة قاسية جديدة عمّقت جراح الفنانة الشابة هنا الزاهد، التي تعرضت لعملية سرقة من داخل منزلها، وذلك بعد أشهر قليلة من إعلان انفصالها بشكل رسمي عن زوجها السابق أحمد فهمي، بعد ما يزيد عن 4 سنوات.. فماذا حدث في منزل هنا الزاهد؟.

تفاصيل واقعة تعرض هنا الزاهد للسرقة

حالة من الغموض تسيطر على عملية الاستيلاء التي تعرضت لها الفنانةُ هنا الزاهد، منْ بعد سرقة شيكات بملايين الجنيهات، ما جعلها على الفور تتقدم ببلاغ رسمي، لقسم شرطة الشيخ زايد ثان، قبل ساعات قليلة، تكشف خلاله تفاصيل وملابسات فقدانها شيكًا بمبلغ قيمته تصل إلى 2.3 مليون جنيه من داخل فيلتها.

الجهات المختصة أمرت ببدء تحريات أجهزة الأمن، بشكل سريع من أجل الوقوف على ملابسات الواقعة، ومحاولة الوصول للمتهمين في تلك الواقعة، كما جرى استدعاء الفنانة الشهيرة، للحصول على أقوالها، لكنها رفضت اتهام أي من الأشخاص بالسرقة، مؤكدة أن الشيك كان موجودًا داخل فيلتها.

أزمة جديدة في حياة هنا الزاهد بعد انفصالها

وبالفعل باشرت مباحث الشيخ زايد التحريات، من خلال فحص كاميرات المراقبة للبحث عن أي خيوط تدل على الفاعل، والوصول إلى المتهمين في تلك الواقعة الغامضة.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع خبر فقدان هنا الزاهد للشيك، خاصة أنه مبلغ كبير، إذ عبر البعض عن تعاطفه معها، بينما طالب آخرون بضرورة التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها، وبين هذا وذاك، لم تُعلن الجهات المختصة حتى الآن عن أي نتائج للتحقيقات، ولا يزال البحث جاريًا عن الفاعل.

الفنانة هنا الزاهد كانت أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي في نوفمبر 2023، بعد زواج دام 4 سنوات، دون الكشف عن سبب الانفصال بشكل رسمي، لكن بعض التقارير ذكرت أن الخلافات الزوجية هي السبب الرئيسي.

وأشارت بعض التقارير إلى أن هنا الزاهد قد غادرت منزل الزوجية قبل 3 أشهر من إعلان الانفصال، بينما أكد أحمد فهمي أن الانفصال تم بشكل ودي.