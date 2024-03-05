أستاذ اقتصاد: أسعار بعض السلع الاستهلاكية شهدت تراجعا.. ومتوقع استمرار الانخفاض

قالت الدكتور أماني فاخر، أستاذ الاقتصاد الدولي إن المشهد الاقتصادي المصري تغير بشكل إيجابي خلال الأيام الماضية بعد مشروع تطوير رأس الحكمة، موضحة أن إتاحة 35 مليار دولار كاستثمار مباشر للدولة المصرية، كان له دورًا في هذا التحسن.

التعاون مع شركات وكيانات عالمية

وأضافت «فاخر»، خلال مداخلة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالى المذاع على قناة سي بي سي، أنه يجب التعاون مع شركات وكيانات عالمية في مشروع رأس الحكمة لإقامة مشروعات سياحية عملاقة، موضحة أن مشروع رأس الحكمة يستهدف التنمية السياحة، ويخدم مخطط الدولة المصرية لتطوير التنمية العمرانية.

المشروع جاء في توقيت هام

وأوضحت أن المشروع جاء في توقيت هام يخدم الدولة المصرية، في وقت يعاني فيه اقتصاد الدولة المصرية، خاصة أنه ساهم في تدفقات دولارية بشكل كبير.

وأكملت أن أسعار بعض السلع الاستهلاكية شهدت تراجعًا، ومتوقع استمرار الانخفاض خلال الفترة المقر.