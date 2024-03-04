بعد مشروع تطوير رأس الحكمة.. انتعاشة غير مسبوقة في الأسهم العقارية بالبورصة

قالت راندا حامد، عضو مجلس إدارة البورصة، وخبير أسواق المال، إن القطاع العقاري في البورصة المصرية، يشهد نشاطا منذ فترة، بدعم من صفقة الاستحواذ على بعض الفنادق من جانب شركة طلعت مصطفى، وأيضا نتيجة لارتفاع أرباح شركات القطاع العقاري نظرا لجاذبية هذا القطاع بالنسبة للمستثمرين في التحوط من الانخفاض في قيمة العملة.

نشاط أسهم القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات في البورصة

وأضافت حامد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بعد الإعلان عن توقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، استكملت أسهم القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات في البورصة، الصعود وشهدت انتعاشة قوية، وذلك نظرًا للفرص الاستثمارية التي ستوفرها هذه الصفقة، بالنسبة لشركات القطاع والمشاركة في عملية تطوير رأس الحكمة، فضلا عن الأرباح المتوقعه لهذه المشاريع.

أسهم مجموعة طلعت مصطفى

وصعدت أسهم مجموعة طلعت مصطفى، بنحو 30%، من مستويات 45 جنيها، وصولاً إلى مستوى 70 جنيها، وأيضا سهم شركة السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية، الذي صعد من 40%، من مستويات 25 جنيها، وصولاً إلى 60 جنيها.

القطاع العقاري جاذب للاستثمار

وأشارت عضو مجلس إدارة البورصة، إلى القطاع العقاري ما زال جاذبا للاستثمار، وهناك شركات في البورصة، مثل طلعت مصطفى، بالم هيلز، مصر الجديدة، ومدينة نصر، أمامها فرصة لتحقيق نشاط خلال الفترة المقبلة.