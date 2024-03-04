افتتاح معرض «أهلا رمضان» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في دسوق

افتتح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، منفذاً جديداً لمعرض «أهلاً رمضان»، بمدينة دسوق، بالميدان الإبراهيمي، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

ويُعد المعرض هو واحد من العديد من المعارض التي يتم افتتاحها في جميع أنحاء محافظة كفر الشيخ، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والتخفيف من الأعباء على كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ المعارض تُقام فى إطار تنفيذ مبادرة «أهلاً رمضان»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ، والأجهزة المعنية، لافتاً أنّ المعرض يتضمن كافة أنواع السلع من «أرز، وسكر، وبقوليات، وجبن، وزيت طعام، ومكرونة، ولحوم، ودواجن، وأسماك، وتمور،.وقمر الدين، ومشروبات، وعصائر»، وذلك لتلبية احتياجات الأسر، والتخفيف عن محدودي الدخل، ومحاربة الغلاء، وضبط الأسعار بالأسواق.

معارض «أهلاً رمضان»

وأضاف المحافظ، أنّ افتتاح معارض «أهلاً رمضان» جاءت لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية، وبالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار السوق الحر، للتخفيف من أعباء محدودي الدخل، ورفع المعاناة عن كاهلهم، حيث يحتوي المعرض على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.