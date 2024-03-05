مدة 30 يوما.. أعلى 8 ودائع شهرية للبنوك المصرية لعام 2024
كتب:
منة العشماوي
02:59 ص | الثلاثاء 05 مارس 2024
العائد على الودائع
تقدم البنوك المصرية عددًا متنوعًا من المنتجات المصرفية من بين الودائع الشهرية، وذلك نُرصده في السطور التالية، بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية.
أعلى 8 ودائع شهرية في البنوك
وديعة سمارت في بنك SAIB
- الفائدة تصل إلى 15.4% سنويًا.
- المدة 30 يومًا.
- الحد الأدنى 150 ألف جنيه.
الوديعة المتغيرة من بنك قناة السويس
- الفائدة تصل إلى 13.195%.
- المدة 30 يومًا.
- الحد الأدنى للوديعة ألف جنيه.
الوديعة الشهرية من بنك القاهرة
- الفائدة 13.5%.
- المدة 30 يومًا.
- الحد الأدنى للوديعة مليون جنيه.
وديعة سلم واستلم من بنك الاستثمار العربي
- الفائدة تصل إلى 13%.
- المدة 30 يومًا.
- الحد الأدنى للوديعة 500 ألف جنيه.
الوديعة الشهرية من المصرف العربي الدولي
- الفائدة تصل إلى 8%.
- المدة 30 يومًا.
- الحد الأدنى 5 آلاف جنيه.
وديعة بنك مصر
- الفائدة في بنك مصر من 5.875% إلى 6.25%.
- المدة متوفر 15 يوم و30 يومًا.
- الحد الأدنى ألف جنيه.
وديعة الأهلي المصري
- الفائدة تصل إلى 7.5%.
- المدة من 15 إلى 29 يوم.
- الحد الأدنى 100 ألف جنيه.
وديعة التجاري الدولي
- الفائدة تصل إلى 6.202%.
- المدة 30 يومًا.
- العائد مدفوع مقدمًا.
- الحد الأدنى للوديعة 5 آلاف جنيه.