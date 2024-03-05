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مدة 30 يوما.. أعلى 8 ودائع شهرية للبنوك المصرية لعام 2024

كتب:

منة العشماوي
02:59 ص | الثلاثاء 05 مارس 2024
العائد على الودائع

العائد على الودائع

تقدم البنوك المصرية عددًا متنوعًا من المنتجات المصرفية من بين الودائع الشهرية، وذلك نُرصده في السطور التالية، بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

أعلى 8 ودائع شهرية في البنوك

وديعة سمارت في بنك SAIB

- الفائدة تصل إلى 15.4% سنويًا.

- المدة 30 يومًا. 

- الحد الأدنى 150 ألف جنيه.

الوديعة المتغيرة من بنك قناة السويس

- الفائدة تصل إلى 13.195%.

- المدة 30 يومًا.

- الحد الأدنى للوديعة ألف جنيه.

الوديعة الشهرية من بنك القاهرة

- الفائدة 13.5%.

- المدة 30 يومًا.

- الحد الأدنى للوديعة مليون جنيه.

وديعة سلم واستلم من بنك الاستثمار العربي

- الفائدة تصل إلى 13%.

- المدة 30 يومًا.

- الحد الأدنى للوديعة 500 ألف جنيه.

الوديعة الشهرية من المصرف العربي الدولي 

- الفائدة تصل إلى 8%.

- المدة 30 يومًا.

- الحد الأدنى 5 آلاف جنيه.

وديعة بنك مصر

- الفائدة في بنك مصر من 5.875% إلى 6.25%.

- المدة متوفر 15 يوم و30 يومًا.

- الحد الأدنى ألف جنيه.

وديعة الأهلي المصري

- الفائدة تصل إلى 7.5%.

- المدة من 15 إلى 29 يوم.

- الحد الأدنى 100 ألف جنيه.

وديعة التجاري الدولي

- الفائدة تصل إلى 6.202%.

- المدة 30 يومًا.

- العائد مدفوع مقدمًا.

- الحد الأدنى للوديعة 5 آلاف جنيه.

 

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