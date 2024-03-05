مدة 30 يوما.. أعلى 8 ودائع شهرية للبنوك المصرية لعام 2024

تقدم البنوك المصرية عددًا متنوعًا من المنتجات المصرفية من بين الودائع الشهرية، وذلك نُرصده في السطور التالية، بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

أعلى 8 ودائع شهرية في البنوك

وديعة سمارت في بنك SAIB

- الفائدة تصل إلى 15.4% سنويًا.

- المدة 30 يومًا.

- الحد الأدنى 150 ألف جنيه.

الوديعة المتغيرة من بنك قناة السويس

- الفائدة تصل إلى 13.195%.

- المدة 30 يومًا.

- الحد الأدنى للوديعة ألف جنيه.

الوديعة الشهرية من بنك القاهرة

- الفائدة 13.5%.

- المدة 30 يومًا.

- الحد الأدنى للوديعة مليون جنيه.

وديعة سلم واستلم من بنك الاستثمار العربي

- الفائدة تصل إلى 13%.

- المدة 30 يومًا.

- الحد الأدنى للوديعة 500 ألف جنيه.

الوديعة الشهرية من المصرف العربي الدولي

- الفائدة تصل إلى 8%.

- المدة 30 يومًا.

- الحد الأدنى 5 آلاف جنيه.

وديعة بنك مصر

- الفائدة في بنك مصر من 5.875% إلى 6.25%.

- المدة متوفر 15 يوم و30 يومًا.

- الحد الأدنى ألف جنيه.

وديعة الأهلي المصري

- الفائدة تصل إلى 7.5%.

- المدة من 15 إلى 29 يوم.

- الحد الأدنى 100 ألف جنيه.

وديعة التجاري الدولي

- الفائدة تصل إلى 6.202%.

- المدة 30 يومًا.

- العائد مدفوع مقدمًا.

- الحد الأدنى للوديعة 5 آلاف جنيه.