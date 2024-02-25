أسعار العملات اليوم الأحد 25-2-2024 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 25-2-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، خلال بداية التعاملات اليومية. وترصد «الوطن» أسعار العملات، وفقا لآخر تحديثات معلنة علي مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 25-2-2024 في البنك المركزي المصري نحو 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 39.23 جنيه للبيع، و39.09 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري حوالي 100.57 جنيه للبيع، و100.22 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.42 جنيه للبيع، و8.39 جنيه للشراء.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 25-2-2024 في البنك الأهلي المصري نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 39.26 جنيه للبيع، و39.08 جنيه للشراء.

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري فسجل نحو 100.64 جنيه للبيع، و100.18 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.42 جنيه للبيع، و8.39 جنيه للشراء.

أسعار العملات اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 25-2-2024 في بنك مصر حوالي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر نحو 38.78 جنيه للبيع، و38.56 جنيه للشراء.

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر فسجل حوالي 100.14 جنيه للبيع، و99.84 جنيه للشراء، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

أسعار العملات اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 25-2-2024 في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني 39.11 جنيه للبيع، و38.72 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 100.60 جنيه للبيع، و98.09 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.42 جنيه للبيع، و8.41 جنيه للشراء.