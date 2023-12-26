تصل إلى 15%.. أعلى 3 ودائع سنوية في البنوك المصرية

تقدم البنوك المصرية أنواعا مٌختلفة من الودائع من بينها ودائع سنوية، تصل إلى 15% سنويًا، ودوريات صرف شهريًا، ونرصد في السطور التالية أعلى 3 ودائع سنوية في البنوك المصرية، بحسب المواقع الرسمية.

ووفقًا لجدول أسعار الفائدة لشهر ديسمبر 2023، يقدم بنك ABC، وديعة السنة بعائد 11%، ودورية صرف شهري، والحد الأدنى للوديعة ألف جنيه، ويمكن ربط الوديعة بالعملة التي يرغب بها العميل، ويتيح البنك إمكانية الحصول على تمويل بضمانها.

وديعة بنك الإسكندرية

يوفر بنك الإسكندرية وديعة السنة بعائد 8.75% سنويًا، ودورية صرف شهريًا، والحد الأدنى للوديعة ألف جنيه، والعائد ثابت طوال مدة الوديعة، ويمكن للعميل الحصول على تمويل بنسبة تصل إلى 90% من وديعة بنك الإسكندرية.

وديعة بنك SAIB

ويقدم بنك SAIB وديعة بعائد يصل إلى 15% سنويًا، ودورية صرف شهريًا، والحد الأدنى للوديعة 150 ألف جنيه، ويمكن الحصول على قرض بضمان الوديعة بنسبة تصل إلى 90% وبدون حد أقصى.