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دراما المتحدة

نائبة الرئيس الأمريكي تحث إسرائيل على زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

كتب:

محمد عزالدين
02:27 ص | الثلاثاء 05 مارس 2024
كاميلا هاريس

كاميلا هاريس

أكّد البيت الأبيض، أن كاميلا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، حثت إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية بالتعاون مع الولايات المتحدة، لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

الوضع في رفح الفلسطينية

وأوضح البيت الأبيض أن «هاريس»، وبيني جانتس الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بحثا الوضع في رفح الفلسطينية، والحاجة لخطة إنسانية يمكن التعويل عليها قبل التفكير في أي عملية عسكرية كبيرة هناك.

كما عبرت «هاريس» عن قلق كبير إزاء الأوضاع الإنسانية في غزة، وخاصة حادث دوار النابلسي.

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بقلم محمد عزالدين