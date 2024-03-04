عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «نتنياهو يجلب على نفسه الأزمات.. حرب أخرى تدور رحاها داخل إسرائيل».

حرب في إسرائيل

وجاء في التقرير أن حربًا أخرى تدور رحاها داخل إسرائيل بالتوازي مع الحرب المستعرة التي تشنها على قطاع غزة منذ ما يقرب من 5 أشهر هي طول أمد الحرب، والتخبط في القرارات وعدم تحقيق أي من الأهداف المعلنة، أسباب تشكلت لتضع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مرمى الانتقادات اللاذعة.

استقالات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف التقرير: لم يتوقف الأمر عند الانتقادات فحسب بل وصل إلى استقالات داخل الجيش، إضافة إلى اتخاذ قرارات منفردة بمعزل عن نتنياهو، وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، تقديم عدد من كبار المسؤولين في نظام المعلومات بالجيش استقالات جماعية احتجاجًا على سير الأمور العملياتية والشخصية على حد وصفه.

وكشفت القناة 14 الإسرائيلية أن تلك الاستقالات تعكس حالة الاضطراب بوحدة المعلومات التي يديرها هاجاري، خاصة أن من أبرز المستقيلين الكولونيل ريتشارد هيشت مسؤول شؤون الإعلام الأجنبي.