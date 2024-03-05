زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب جنوب إيران كتب: محمد عزالدين 06:49 ص | الثلاثاء 05 مارس 2024 زلزال أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، صباح اليوم الثلاثاء، بأنّ زلزالا قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب المناطق الجنوبية من إيران. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب مدينة جاناكالي التركية علماء جيولوجيا يحذرون من زلزال مدمر يضرب إسطنبول.. كم تبلغ قوته؟ زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة شينجيانج في الصين زلزال يضرب تركيا.. تبلغ قوته 4.1 درجة ولا إصابات حقائق مذهلة عن أصل السوشي.. زلزال تسبب في شهرته حدث ليلًا.. زلزال في كولومبيا واستقالات جماعية للأطباء في كوريا | عاجل زلزال إيران بقلم محمد عزالدين