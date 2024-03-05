عاجل.. صدمة مدوية لحسام حسن في منتخب مصر بسبب صلاح

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صدمة حسام حسن بسبب محمد صلاح

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، عن صدمة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، بشأن استدعاءه لمعسكر منتخب مصر المقبل.

مفاجأة نهائي كأس مصر من اتحاد الكرة

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن مفاجأة نهائي كأس مصر، قائلا: «المكاسب المادية من خوض نهائي كأس مصر خارج البلاد للمرة الأولى، هي الأعلى من عوائد إقامة السوبر المصري في الإمارات».

حسم موقف كهربا من قمة الأهلي والزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يلتحق ببعثة المارد الأحمر المتجهة إلى السعودية، لخوض غمار نهائي كأس مصر أمام الغريم التقليدي «الزمالك».

الأهلي يحصل على توقيع محمد علي بن رمضان

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن محمد علي بن رمضان، نجم فريق الترجي التونسي السابق، المحترف في الدوري المجري، وقع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، خلال الأيام الماضية.

موعد الإعلان عن حكام نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد إعلان طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل.

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