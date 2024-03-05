وزير التنمية المحلية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية في الفيوم

يتفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة الفيوم، ويرافق الوزير في زيارته الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك بحضور وفد من الاتحاد الأوروبي.

استقبال الوزير

ويشمل برنامج زيارة الوزير على وضع حجر الأساس لمجمع تخزين الزيتون بمركز يوسف الصديق وسوق دمو لتجارة الماشية، وتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وافتتاح معرضي «أهلاً رمضان» بمدينتي أبشواي والفيوم، إضافة إلى زيارة معرض منصة «أيادي مصر» لمنتجات الحرف التراثية والمشغولات اليدوية بالمحافظة.