وزير التنمية المحلية: 1200 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة بالجيزة

ناقش اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، آخر مستجدات الموقف التنفيذي في محافظة الجيزة لمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بقرى مركزي الصف وأطفيح والتي تتضمن أكثر من 1200 مشروع خلال المرحلة الأولى لدعم البنية التحتية والارتقاء بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى المستهدفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة إنهاء كل الأعمال بالقرى.

التشغيل التجريبي

و قال اللواء هشام آمنة، على هامش لقائه مع محافظ الجيزة أحمد راشد، إن الفترة الحالية شهدت التشغيل التجريبي للعديد من المشروعات التي تم الانتهاء منها في مركزي أطفيح والصف ودخولهم الخدمة الفعلية أمام المواطنين، مشيراً إلى أن هناك جولات ميدانية على مدار الأسبوع لباقي المشروعات المستهدفة على أرض الواقع لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه عمليات التنفيذ لدخولها الخدمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

جولات ميدانية

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك جولات ميدانية من فرق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة على أرض القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمتابعة مع فرق المحافظات والجهات المنفذة للمشروعات، وبصفة خاصة مشروعات الإدارة المحلية من الأسواق والمواقف وغيرها.

كما شهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة للعام المالي الجاري، وخاصة تطوير الطرق الداخلية والرئيسية وخطط الرصف وإنشاء بعض المحاور الجديدة وتطوير المناطق غير المخططة والأسواق بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم.