مدينة تسجل أطول فترة صيام في شهر رمضان.. اعرف هتصوم كام ساعة؟

مدينة حول العالم تقضي أطول فترة صيام يوميًا، وذلك نظرًا لطول النهار بها، الأمر الذي يضطر سكانها إلى صوم أكبر عدد ساعات، وذلك راجع إلى دور خطوط العرض في تحديد فترة الصيام، فكلما اقتربت الدولة من القطب الشمالي، تكون ساعات الصيام فيها أطول، على عكس الدول التي تبتعد عن خط الاستواء وتتجه إلى الجنوب أكثر.

على مستوى العواصم العربية سجلت مدينة موروني في جزر القمر أقل عدد صيام بنحو 13 ساعة يوميًا، بينما جاءت مدينة الرباط في المغرب كأطول فترة صيام بواقع 14 ساعة في اليوم، وإلى جانب هذه المدن فهناك 20 مليون مسلم في دولة إسلامية يصومون خلال شهر رمضان يتجاوزون هذه الساعات يوميًا فما هي؟ وكم عدد الساعات؟

20 مليون مسلم يقضون أطول فترة صيام

مدينة نور سلطان في عاصمة كازاخستان، يقضي سكانها من المسلمين البالغ عددهم 20 مليون شخص نحو 15 ساعة و33 دقيقة يوميًا في الصيام، لتسجل هذه المدينة أطول مدة صيام في العالم، وذلك وفقًا لما أشارت إليه مجلة اللقاء الجزائرية عبر موقعها الرسمي.

مدينة نور سلطان

مدينة نور سلطان هي أكبر دولة حبيسة في العالم، وتصنف على كونها تاسع دولة من حيث المساحة، تقع ما بين أوروبا وآسيا، إلا أن معظم أجزائها الغربية تقع في أوروبا، وتشترك مدينة نور سلطان في حدودها مع روسيا والصين وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان، كما تجاور جزءًا كبيراً من بحر قزوين.

شهر رمضان

اعلن معهد البحوث الفلكية عبر صفحته الرسمية، أن شهر رمضان 2024 فلكيًا يبدأ يوم الإثنين في الـ11 من شهر مارس 2024، والذي يفصلنا عنه نحو 8 أيام، ويستمر على مدار 30 يومًا.