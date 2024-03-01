10 نصائح ذهبية لأصحاب الأمراض المزمنة أثناء صيام رمضان.. «في الحركة بركة»

يتخوف كثيرون من الصيام في شهر رمضان، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يخضعون للعلاج، ورغم الرخصة التي منحها الله سبحانه وتعالى للمرضى بعدم الصيام، إلا أنهم يتساءلون عن النصائح الواجب اتباعها خلال صيام شهر رمضان، وهي ما أوضحها الدكتور مصطفى ساري، استشاري التغذية وعلاج السمنة، خلال استضافته على شاشة DMC.

نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة أثناء الصيام

يوضح استشاري التغذية وعلاج السمنة، أوضح 10 نصائح ذهبية لأصحاب الأمراض المزمنة أثناء صيام رمضان، وهي كالتالي:

1- يجب تجنب جفاف الجسم من وقت بدء الصيام حتى الإفطار.

2- عدم التعرض لأشعة الشمس التي تؤدي إلى الإرهاق، ومن ثم فقد الجسم لكميات كبيرة من السوائل.

3- منع تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين: «مفيش شاي ولا قهوة».

4- ضرورة التحرك أثناء الصيام لعدم تمدد الأوردة والشرايين التي تسبب أمراضا كثيرة، منها مشكلة في ضخ الدم: «في الحركة بركة»

5- الحرص على عدم تغيير نظام حياتك في شهر رمضان: «متقلبيش نظام يومك».

توقفوا عن ممارسة الرياضة أثناء الصيام

6- الابتعاد عن ممارسة الرياضة أثناء ساعات الصيام: «ممكن تمارس الرياضة قبل الفطار بساعة مش الصبح علشان متفقدش المياه اللي في الجسم».

7- مرضى السكر تحديدا لا بد أن يستشيروا الطبيب قبل الصيام، وخاصة من يعالجون بالأنسولين.

8- عدم تناول السحور الذي يحتوي على الزيوت والدهون واللحوم الحمراء: «كلوا خضراوات وألياف وبروتين خفيف».

9- تناول التمر بكميات محدودة خلال رمضان.

10- احرص على تناول السحور قبل آذان الفجر بساعة.