استقرار ملحوظ في سعر الذهب اليوم.. «عيار 21 بكام؟»

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5-3-2024 وخاصة عيار 21، حالة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية، بعد التراجع الكبير خلال الفترة الماضية، عقب التوقيع على مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في مصر، بحسب آخر تحديث أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية، 3189 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية، 2790 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية، 2391 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 1860 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية، 22 ألفا و320 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.