3.6 % ارتفاعا بسعر أونصة الذهب منذ بداية مارس 2024

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا، اليوم الاثنين، بنسبة 1.7% ليسجل أعلى مستوى منذ الأسبوع الأول من شهر ديسمبر عند 2119 دولارا للأونصة ليسجل ارتفاعا بمقدار 37 دولارا، وذلك بعد ارتفاع آخر يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.9% سجل خلاله ربحا بمقدار 38 دولارا، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

ومنذ بداية شهر مارس ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي بنسبة 3.6% ليخترق المستوى 2100 دولار للأونصة، بعد أن استقر السعر قرابة الشهرين يتذبذب بين 2000 – 2050 دولار للأونصة.

سعر الذهب عالميا

البيانات الضعيفة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي زادت من التوقعات أن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى البدء في خفض الفائدة في شهر يونيو المقبل، لتضع الأسواق احتمالا بنسبة 70% لحدوث هذا، الأمر الذي ساعد سعر الذهب على الارتفاع منذ نهاية الأسبوع الماضي.

تظهر بيانات أسواق المقايضة أن ما يقرب من ثلاثة من كل خمسة مستثمرين يراهنون على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في يونيو بعد سلسلة من تقارير البيانات الأمريكية الأضعف من المتوقع. ويميل الذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه إلى تحقيق أداء إيجابي عندما تنخفض أسعار الفائدة.

من جهة أخرى استمر الطلب في تزايد على الذهب كملاذ آمن في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تجدد المخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي، حيث انخفض مؤشر البنوك الإقليمية الأمريكية لأسبوعين متتاليين مما يعيد المخاوف بشأن أزمة مصرفية جديدة في الولايات المتحدة.

وعادت صناديق التحوط المالية وصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب بالعودة لشراء المعدن النفيس لتعديل مراكز الشراء لديهم بما يتوافق مع توقعات أسعار الفائدة الأمريكية حالياً، وقد تستمر عمليات الشراء للذهب من قبل الصناديق لبعض الوقت خاصة أن آخر 8 أسابيع شهدت صافي تدفقات نقدية خارج صناديق الاستثمار بما يصل قيمته إلى 93 طن ذهب.

الذهب عالميا

وانعكست عمليات الشراء القوية من قبل المستثمرين في صناديق الذهب المتداولة في البورصة على أداء أكبر صندوق استثمار في الذهب في العالم SPDR Gold Shares (GLD)، حيث ارتفعت حيازات الصندوق ليشهد أول تدفق يومي منذ تسع جلسات تداول يوم الجمعة. يذكر أن صناديق الاستثمار المتداولة للذهب كانت هي المحرك الرئيسي لارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال فترة وباء كورونا في 2020.