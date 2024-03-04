ارتفاع أسعار الذهب 2% عالميا مدعوما بانخفاض الدولار

استقر الذهب عند نحو 2080 دولارًا للأوقية، اليوم الاثنين، بعد أن ارتفع بنسبة 2% تقريبًا، مدعومًا بانخفاض الدولار، وعوائد سندات الخزانة وسط بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة انكمش للشهر السادس عشر على التوالي في فبراير، في حين أظهر مسح المستهلكين الذي أجرته جامعة ميشيجان معنويات أضعف من المتوقع الشهر الماضي.

على جبهة السياسة النقدية، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، إنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن صناع السياسة الآخرين أعربوا عن تحفظاتهم قبل دعم المحور الحذر.

سعر الذهب عالميا

وتتطلع الأسواق الآن إلى ظهور رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس هذا الأسبوع للحصول على أدلة حول مسار السياسة النقدية، ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية وأرقام التصنيع هذا الأسبوع.

وتاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2150 في ديسمبر من عام 2023.

ارتفع سعر الذهب بمقدار 52.42 دولارًا أمريكيًا للأوقية. أو 2.54% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق «CFD» الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

توقعات الذهب عالميا

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2067.94 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 2134.44 دولار خلال 12 شهرًا.