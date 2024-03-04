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سعر الذهب الآن في مصر.. اعرف عيار 21 وصل كام

كتب:

منة العشماوي
08:52 م | الإثنين 04 مارس 2024
سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن

سجل سعر جرام الذهب الآن في مصر بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعًا في الصاغة، 2270 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة، إذ أن الأسعار الأيام الماضية شهدت تراجعا كبيرا بسبب مشروع تطوير رأس الحكمة بين مصر والإمارات، وانهيار سعر الدولار في السوق الموازي، بالإضافة إلى عزوف بعض المواطنين عن شراء المعدن الأصفر خلال الفترة الحالية.

ونرصد في السطور التالية سعر الذهب اليوم 4-3-2024 في الصاغة بحسب بيانات شعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً بـ3165.7 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وعن سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 2374.2 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 4-3-2024 بـ1851.9 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 

جاء سعر الجنيه الذهب الآن في مصر بـ 22160 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

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بقلم منة العشماوي