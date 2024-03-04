سر انهيار أسعار الذهب في الأسواق.. رئيس الشعبة يكشف الأسباب

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال الـ7 أيام الماضية، وسجل سعر الجرام اليوم عيار 21 نحو 2650 جنيهًا مقابل 3100 جنيه، الأسبوع الماضي، متراجعا 450 جنيهًا، متأثرًا بانهيار سعر الدولار في السوق الموازية، وفقًا للبيانات الرسمية لشعبة الذهب.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إنّ تراجع أسعار الذهب يرجع لعوامل عدة، أبرزها مشروع تطوير رأس الحكمة، والذي ساهم في انهيار الدولار في السوق الموازية، وثانيا عزوف المواطنين عن الشراء خلال الفترة الحالية.

وأكد «نجيب»، لـ«الوطن»، أنّ أسعار المعدن الأصفر ستشهد مزيدًا من التراجع خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفًا أنّ الوقت الحالي مناسب جدًا لشراء الذهب.

انهيار الدولار في السوق السوداء

من جهته، أكد السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أنّ ما حدث لسعر الذهب كان متوقعًا، نتيجة عدة أسباب أولها انهيار الدولار في السوق الموازية، مضيفا لـ«الوطن»، أنّ ضخ الاستثمارات في رأس الحكمة ومع تدفق العملة الصعبة ترتب عليه انهيار أسعار الذهب في الأسوق المحلية.

تراجع أسعار الذهب

وتوقع «خضر» أن تشهد أسعار الذهب مزيدًا من التراجع، خلال الفترة المقبلة، نظرًا لعزوف الموطنين عن الشراء.

سعر جرام الذهب عيار21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 2650 جنيهًا، مقارنة بـ2770 جنيهًا في التعاملات الصباحية، وبلغ جرام الذهب عيار 24 نحو 3000 جنيه، كما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2271 جنيهًا، فيما سجّل جرام الذهب عيار 14 نحو 1767 جنيهًا، بلغ سعرالجنيه الذهب نحو 21 ألفًا و200 جنيه.