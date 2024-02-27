معلومات عن أكياس النيكوتين الخطيرة.. تدخين «بدون نار» بين اللثة والشفاه

أكياس صغيرة تشبه عبوات الشاي، تعرف باسم أكياس النيكوتين، أصبحت من أكثر المنتجات التي يروج لها مؤخرا، على مواقع التواصل الاجتماعي، كبديل للسجائر، بعد سنوات طويلة من الترويج للسجائر الإلكترونية بأنواعها، لكونها تساعد على الإقلاع عن التدخين.

ما أكياس النيكوتين؟

يعتمد الترويج لأكياس النيكوتين على أنها خالية من التبغ، وارتفعت شعبيتها في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك جزئيا إلى استخدام الرياضيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لهذه المنتجات.

ووفقًا لتقرير نشره موقع «Theconversation»، فإن أكياس النيكوتين تشبه أكياس الشاي الصغيرة، ولا تحتوي على التبغ، لكنها تحتوي على النيكوتين المستخرج من نباتات التبغ أو المصنع، ولها عديد من نكهات النباتات والفواكه والأعشاب، وتوضع بين الشفة واللثة، وفق دراسة لجامعة سيدني بأستراليا.

ويروج عديد من التُجار والصفحات الإلكترونية، إلى أكياس النيكوتين، على أنها وسيلة آمنة للإقلاع عن التدخين، إذ يتم امتصاص النيكوتين من الأكياس للفم ببساطة دون إشعال للنار، وتضرر الجهاز التنفسي أو الإصابة بالحساسية.

أكياس النيكوتين «خطر خام» يصل للدماغ

على عكس ما يروج له البعض، حذر تقرير لصحيفة «الجارديان» البريطانية، من مخاطر صحية تتعلق بأكياس النيكوتين، مؤكدا أن هذه الأكياس غير آمنة على الإطلاق، خاصة أن النيكوتين مادة كيميائية موجودة في التبغ تُعسر عملية الإقلاع عن التدخين، كما أن استنشاقه يصل إلى الدماغ في الحال، بل يفرز مواد كيميائية في الدماغ تسمى الناقلات العصبية، المسؤولة عن المزاج، إلا إن الاعتماد عليها والاعتياد يتحول إلى إدمان.

وحذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أيضا خلال تصريح لـ«الوطن» من مخاطر أكياس النيكوتين، موضحا أنها المادة الخام للتدخين، لكن بدون عوامل الحرق: «ديه المادة الخاصة بالسجاير، وليها تأثير واضح على عضلة القلب، والمناعة، ومراكز المخ والإشارات النفسية».

ويشير «الحداد» إلى أن التعرض إلى أكياس النيكوتين، يؤدي إلى الشعور بالدوخة والصداع والغثيان وتشنجات البطن، فضلًا عن مشكلات في القلب والأوعية الدموية، مؤكدا أنه لا يوجد دليلا واضح على أنها وسيلة فعالة للإقلاع عن التدخين.