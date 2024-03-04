مشروبات جديدة تساعد على عدم الشعور بالعطش.. احرص على تناولها في رمضان

أيام قليلة ويحل شهر رمضان الكريم، مدخلا البهجة والفرح على قلوب المسلمين في كل أنحاء العالم، ولكن يوجد دائمًا من يحمل هم الشعور بالعطش خلال مدة الصيام، بسبب تناول مشروبات وأكلات تساعد على الإحساس بهذا الشعور، لكنه ثمّة طريقة يمكن معها التغلب على هذه المشكلة.

البلح باللبن

يعد مشروب البلح باللبن من أبرز المشروبات التي تساعد على منع العطش خلال الصيام، وفقًا لما أكدته أخصائية التغذية في حديثها لـ«الوطن»، وذلك نظرًا لما يحتويه البلح باللبن من بوتاسيوم، ومضادات الأكسدة التي تقلل من الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، لذا فهو يعد الخيار الأمثل لمن يعاني من العطش خلال شهر رمضان.

الكيوي

يعد عصير الكيوي أيضًا من المشروبات التي ينصح بتناولها خلال شهر رمضان، يساعد هذا المشروب على تقليل الشعور بالعطش لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، التي تساعد الجسم على تحمل فترة الصيام عكس المشروبات الأخرى.

الموز

يعتبر معدن البوتاسيوم أهم المعادن التي تقلل الشعور بالعطش، لذا يعتبر الموز أبرز الفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، لذا فيجب الحرص على تناول الموز كعصير أو ثمرة خلال الشهر الكريم من أجل تقليل الشعور بالعطش خلال الصيام.

مشروبات يحذر تناولها لعدم الشعور بالعطش

استكمالًا لحديث أخصائية التغذية «مروة شعير»، يجب الابتعاد عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية، إذ يعمل الجسم على التخلص منهم بشكل أسرع عن المشروبات الأخرى التي تحتوي على البوتاسيوم، لذا فينصح بالتقليل من تناولها قبل وقت الإمساك بوقت كافي، لتجنب الشعور بالعطش خلال فترة الصيام.