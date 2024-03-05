شركات قطاع مواد البناء توقع عقودا تصديرية على هامش BIG5 بالرياض

وقعت شركات مصرية بقطاع مواد البناء عددًا من عقود التصدير إلي المملكة العربية السعودية، على هامش فعاليات معرض Big 5 Construct Saudi، والذي أقيم في الرياض بالمملكة خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024، على أن تبدأ كل شركة توريد عقودها في غضون شهر من توقيع هذه الاتفاقيات.

إقبال كبير على الجناح المصري

وشهد الجناح المصري في معرض بيج 5 على مدار أيام العرض إقبالًا كبيرًا من الزوار، حيث حضر ممثلو 45 شركة مصرية بقطاع مواد البناء لعرض أفضل من توصلت إليه الصناعة المصرية من تطور.

وقدم المجلس التصديري لمواد البناء وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية و إكسبو كونسلتنت العالمية الدعم الكامل للشركات المصرية خلال هذا المعرض.

وكشفت بيانات معرض BIG 5 أن نسخة 2024 شهدت حضور أكثر من 1300 عارض من 47 دولة، ومشاركة 55000 من الخبراء والرائدين في صناعة البناء والجهات الحكومية والمشترين والمستوردين، مما يجعل هذا المعرض فرصة كبيرة لتنمية الصادرات المصرية للسوق السعودي وأسواق المنطقة.

المجلس التصديري: السوق السعودي يعد من أهم الأسواق

وكان المجلس التصديري لمواد البناء، قال إن السوق السعودي يعد أحد اهم الاسواق للصادرات المصرية لقطاعات المجلس حيث احتل المركز الخامس عالميا والثالث عربيا ضمن قائمة الاسواق المصدر لها بقيمة 551.789 مليون دولار عام 2023.

وأفاد بأن القطاعات المشاركة هذا العام في معرض BIG5 تشمل الأسلاك والمسامير، الطوب الرملى، وأسطح الأرضيات والحوائط وكيماويات مواد البناء وحلول تكنولوجيا مواد البناء والعزل ومخارج الهواء والتكييف، واكسسوارات الأسقف المعلقة، والسقالات المعدنية، الساندوتش بانل، توريدات المطارات، مواسير الصرف والتغذية البلاستيك، الابواب والشبابيك الـ«يو بي في سي» الأبواب الأرضيات والمطابخ والبرجولات الخشبية، والأوكر والكوالين.