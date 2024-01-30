ماذا يحدث في مواد البناء الآن؟.. الحديد يستقر والأسمنت يتراجع

تشهد أسواق الحديد حالة من التذبذب خلال الأيام الأخيرة، ويتجه مؤشر سوق الحديد إلى الاستقرار بعد أسبوعين من التذبذب، بسبب زيادة الاقبال الكبير على الشراء من المواطنين خاصة بعد صدور قانون التصالح في البناء الذي تم اعتماده مؤخرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سوق العقارات يشهد حالة رواج

وأسهم زيادة الاقبال على شراء الحديد في حركة رواج كبيرة في أعمال البناء وسوق العقارات، وذلك بحسب الخبير الاقتصادي أحمد أبو على الذي تحدث عن أن أسعار الحديد في الأسواق يتزايد عليها الطلب الكبير من قبل المواطنين العاديين وكذلك الشركات العاملة في سوق العقارات وأن زيادة الطلب على هذه السلعة الاستراتيجية كان سببه عملية التسهيل في الإدارات المحلية والأحياء في استخراج تراخيص البناء.

زيادة الاقبال على شراء الحديد

وأضاف «أبو علي» في حديثه لـ«الوطن» أن ما يحدث في أسواق الحديد الآن نتيجة طبيعية لزيادة الاقبال على شراء الحديد، وكذلك زيادة أسعار المواد الخام المستوردة وهي البليت المستخدم في تصنيع الحديد، وأن المصانع تسعى لتوفير تلك السلع بشكل طبيعي من أجل الاستمرار في ضخ كميات كبيرة من الحديد في السوق المحلية لتلبية الاحتياجات للمواطنين في هذا السوق.

جهود الدولة في سوق الحديد

وتابع أبو على أن أسعار الحديد اليوم بلغت نحو 48 ألفًا و883 جنيهًا بالنسبة للحديد الاستثماري وذلك بحسب الأسعار المعلنة رسميًا من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وأن جهود الدولة مستمرة في استقرار الأسعار من خلال تفعيل الرقابة على الأسواق والتأكد من بيع السلع للمستهلك بالتسعيرة المحددة من قبل الجهات المعنية.

مؤشر الأسمنت يتجه للهبوط

ولفت أبو على إلى أن مؤشر أسعار الأسمنت يتجه للهبوط وأن السعر هو 2380 جنيهًا للطن محققًا نسبة هبوط بلغت 42 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس وفق المعلن أيضًا من بوابة الأسعار الحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء ما يشير إلى أن الأسعار مستقرة بل تتجه للانخفاض المستمر بسبب ضخ كميات كبيرة في الأسواق.