أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5ـ3ـ2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ

سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5ـ3ـ2024 حالة من الاستقرار في البنوك، خلال بداية التعاملات الصباحية، إذ سجل سعر الدولار 30.84 شراء و30.95 بيع في البنك المركزي المصري، وفقا لما أعلنته المنصة الرقمية للبنك.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار العملات وفقا للمعلن عبر المنصات الإلكترونية للبنوك:

سعر الدولار في البنوك

جاء سعرالدولار في بنكي مصر والأهلي بسعر 30.75 شراء، 30.85 بيع، وسعره في بنك القاهرة 30.95 شراء، 30.85 بيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 33.48 شراء، 33.62 بيع في البنك المركزي المصري، بينما جاء سعره في بنكي مصر والأهلي 33.33 شراء، 33.49 بيع، وبلغ سعره في بنك القاهرة نحو 33.39 شراء، 33.54 بيع.

سعر الدرهم الاماراتي

سجل سعر الدرهم الاماراتي في بنكي مصر والأهلي 8.38 شراء، 8.39 بيع، بينما بلغ سعره في بنكي القاهرة والاسكندرية نحو 8.38 شراء، 8.42 بيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 100.15 شراء، 100.6 بيع، بينما جاء سعره في بنك القاهرة 99.85 شراء، 100.57 بيع، وبلغ سعره في بنك مصر 100.05 شراء، 100.33 بيع، وسجل سعره 99.28 شراء، و100.24 بيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنكي المركزي المصري ومصر 8.22 شراء، 8.24 بيع، بينما جاء سعره في البنك الأهلي المصري 8.19 شراء، 8.24 بيع، وبلغ سعره في بنك القاهرة نحو 8.25 شراء، 8.19 بيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 33.47 شراء، 33.62 بيع، بينما جاء سعره في البنك الأهلي المصري 38.98 شراء و39.16 بيع، وبلغ سعره في بنك مصر نحو 38.9 شراء و39.16 بيع.