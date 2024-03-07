مفاجأة.. أعضاء النقابات يحق لهم الجمع بين معاشين وفقا لقانون التأمينات

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رقم 148 لسنة 2019 إمكانية الجمع بين معاشين لأعضاء النقابات والمقيدين في الجداول الخاصة بالمُشتغلين وغير المشتغلين.

ويمكن الجمع بين المعاش ودخل المهنة بشرط أن يكون الشخص مُقيدًا في إحدى النقابات.

الجمع بين المعاش والدخل من المهنة

وفقًا لنص المادة 272 من قانون التأمينات، يُراعى بشأن حدود الجمع بين المعاش والدخل من المهنة لحالات قيد المستحقين بالنقابات المهنية، ما يأتي:

أولًا: النقابات التي أنشأت جدولًا لغير المشتغلين.

1- يعتبر القيد في جداول المشتغلين مزاولة للمهنة اعتبارا من تاريخ القيد.

2- يعتبر القيد في جدول غير المشتغلين ترك لمزاولة المهنة اعتبارا من تاريخ القيد.

ثانيا: النقابات التي لم تنشئ جدولًا لغير المشتغلين

يعتبر القيد في جداول النقابة مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد، ويقبل إثبات العكس بتقديم المستندات الدالة على عدم مزاولة المهنة كعدم وجود ملف ضريبي.

كما يعتبر انتهاء العضوية بالنقابة انتهاء لمزاولة المهنة.

ثالثا: لا تدخل مدة التمرين أو التدريب الإجباري ضمن مدة مزاولة المهنة بالنسبة لجميع النقابات.