تيسيرات من «التضامن» لترخيص وإنشاء الحضانات.. قروض مُيسرة

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حزمة تيسيرات مُهمة لترخيص الحضّانات مع إلزامها بتقديم نموذج الدمج لذوي الإعاقة، واتباع معايير الوطنية لضمان الصحة والسلامة للأطفال وجودة الخدمة المقدمة لهم.

بنك ناصر يتيح قروضا لإنشاء الحضانات

وقالت في تقرير لها، إنّ بنك ناصر الاجتماعي يتيح القروض الميسرة لإنشاء وتطوير الحضانات، لافتة إلى أنه تأكيدًا على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة منذ الميلاد وحتى 4 سنوات؛ أطلقت الوزارة البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، والذي يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي صدقت عليها مصر في عام 2016 الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، استجابة للهدف الرابع «ضمان التعلم مدى الحياة» الذي ينص على التنشئة والتعليم كأساس لتنمية الطفل ونجاحه الأكاديمي وزيادة إنتاجيته.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يقوم على 4 مكونات أساسية، وهي «تطوير البيئة الفيزيقية لحضانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووضع منهج نموذجي للحضانات، وبناء قدرات مقدمي الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي، والتشبيك مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بقطاع الطفولة المبكرة».

ضرورة تعلم الطفل مهارات ترتبط بالسلوك

وأكدت القباج على حاجة الطفل لتعلم مهارات ترتبط بالسلوك والتعامل المجتمعي وطريقة التفكير، مما يؤدي إلى تطوير مهاراته الحياتية والمعرفية والعمل على مواجهة مشكلاته وحلها، إضافة إلى التعرف على اهتماماته وميوله في سن مبكرة، اختصارا لكثير من الوقت في معرفة المجالات التي تمكنه النجاح بها مستقبلاً، كما يهيئ البرنامج فرصاً لتفرغ المرأة للعمل والإنتاج، لافتة إلى أن الوالدين لهما دور مهم وأساسي في بناء ابن قوي وواعٍ ونافع.