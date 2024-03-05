«معلومات الوزراء»: قدرة تشغيل محطة الضبعة للطاقة النووية 4.8 جيجاوات

ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أنَّه في ظل استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة فإن «مصر على أعتاب تحقيق الحلم النووي بعد أكثر من 60 عامًا من إطلاق الفكرة»، إذ أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2024 أنَّ هذه اللحظة التاريخية ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة هذه الأمة، وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم، الذي صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور، وها هو اليوم يكتب تاريخا جديدا بتحقيقه حلم طالما راود جموع المصريين، بامتلاك محطات نووية سلمية.

وضع حجر الأساس لمشروع محطة الضبعة النووية.. إنجاز

ولفت المركز عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» أنَّ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أوضح أنَّ بدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة لمشروع الضبعة النووي، ووضع حجر الأساس لمشروع محطة الضبعة النووية، إنجاز يمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري، حيث به تنتقل مصر إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى كأول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بجمهورية مصر العربية.

تنويع مصادر الطاقة وتحسين الاعتماد على نظام امدادات الطاقة الوطنية

وأشار المركز إلى أنَّ قدرة تشغيل محطة الضبعة للطاقة النووية 4.8 جيجاوات، بما يمكن مصر من تنويع مصادر الطاقة وتحسين الاعتماد على نظام امدادات الطاقة الوطنية، موضحًا أن المحطة تتكون من 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور.