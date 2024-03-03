«روساتوم»: الطاقة النووية تحقق أهداف التنمية المستدامة العالمية

قال مدير شركة «روساتوم» الروسية أليكسي ليخاتشوف، المنفذة لمحطة الضبعة النووية، إن الشركة تنفذ 22 مشروعا لتصدير التكنولوجيا، من إجمالي 25 مشروعا حول العالم، ما يجعل الشركة رائدة في هذا المجال

تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية

أشار خلال كلمته في مهرجان الشباب العالمي 2024، في إقليم سيريوس الفيدرالي بمنتجع سوتشي، والمستمر حتى 7 مارس الجاري، إلى أهمية الطاقة النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية التي حددتها الأمم المتحدة، ودور شركة «روساتوم» في هذا الصدد.

إنتاج مستحضرات صيدلانية جديدة

واستعرض أعمال تطوير طريق بحر الشمال، وبناء كاسحات الجليد الجديدة، وإنشاء أجهزة الكمبيوتر، وإنتاج المستحضرات الصيدلانية، مؤكدا أنه يجب اختبار جميع تقنياتنا لخدمة الإنسانية.

تطوير التعاون الشبابي الدولي

وقالت «روساتوم» في بيان، إن مهرجان الشباب العالمي بموجب مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يهدف إلى تطوير التعاون الشبابي الدولي، ويشارك فيه 20 ألف من القادة الشباب في مجالات التعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والخيري والرياضة والأعمال والإعلام، لافتة إلى أنه لأول مرة، سيتمكن الشباب في مقتبل العمر أيضًا من المشاركة في المهرجان كجزء من مسار حركة الأطفال والشباب بروسيا والتي تعرف باسم «حركة الأوائل».

بناء محطات الطاقة النووية

وتعد شركة «روساتوم» رائدة في إنتاج الكهرباء بنحو 20% من إجمالي توليد الطاقة حول العالم، وتحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث أكبر مجموعة من الطلبات لبناء محطات الطاقة النووية بما يوازي 33 وحدة طاقة في 10 دول بمستويات مختلفة من خلال مراحل التنفيذ.