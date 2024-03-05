وزارة الشباب تنظم قوافل طبية توعوية في محافظة الغربية

أطلقت الإدارة المركزية لتنمية الشباب في وزارة الشباب والرياضة، أولى فاعليات القوافل الطبية التوعوية في محافظة الغربية بالتعاون مع جامعة طنطا، بالقرى الأكثر احتياجا وقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالقرى الفقيرة

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اهتمام الوزارة بالقرى الفقيرة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم الشباب، انطلاقا من اهتمام الدولة بالارتقاء بتلك القرى، موضحا أن القوافل الطبية تشمل تنظيم ندوات توعية حول الإدمان وبعض الأمراض المزمنة، في إطار توجهات الدولة بمحاربة ظاهرة المخدرات والتوعية بالأمراض المزمنة.

وأشار وزير الشباب إلى أن القوافل الطبية جرى تنفيذها في قرية بنابوصير مركز سمنود بمحافظة الغربية، وشملت على «الطب البشري، التوعية الصحية» بالتعاون مع جامعة طنطا قطاع شؤون التعليم والطلاب.

القوافل الطبية شملت حملات ومحاضرات توعية

وأوضح الوزير أن الخدمات الطبية المقدمة من القوافل يتولاها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشري والصيدلة والتمريض بالجامعة في التخصصات الطبية «الباطنة، الأطفال، الجلدية، العظام، والرمد»، لافتا إلى تجهيز الأدوية وتصنفيها وتوزيعها على المرضى بالمجان من خلال كلية الصيدلة وتحويل بعض الحالات إلى مستشفى جامعة طنطا لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية.

ولفت الوزير إلى أن القوافل الطبية شملت حملات ومحاضرات توعية وتوزيع منشورات دعائية عن مخاطر الإدمان وطرق العلاج، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومحاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتنظيم الأسرةَ.