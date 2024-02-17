أستاذ طب وقائي: فحص 12.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

قال الدكتور شريف حته، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة حققت إنجارا كبيرا من أول مبادرة «100مليون صحة»، وقوافل الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومٌبادرة التقزم، وضعاف السمع في المدارس، وضعاف البصر في المدارس، ومبادرة الأنيمية بأنواعها المختلفة.

المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية

وأضاف أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، خلال حواره مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، خلال برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة الرئيس السيسي لفحص وعلاج الأمراض المُزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي انطلقت في شهر سبتمبر 2021، وتمكنت من فحص 12 مليونا و577 ألفا و37 مواطنا، موضحا أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية.

التشخيص المٌبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية

أضاف شريف حته، أن المبادرة تهدف إلى التشخيص المُبكر وعلاج الأمراض المُزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين خاصة في الفئة العمرية الأكبر من 40 عاما، وفئة الشباب من عمر 18 عاما، ممن لديهم تاريخ مرضي مُرتبط بالأمراض المُزمنة، وتشمل فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى ومُؤشر كتلة الجسم.

تقدم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة

وأوضح أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أن مبادرة الأمراض المُزمنة تُقدم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المٌزمنة، مع مُتابعة مستمرة لهم، حيث إن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المُزمنة يتم صرف العلاج لها مجانا.