جورجينا تثير الجدل حول زواجها من رونالدو.. دعوة حفل زفاف تكشف الموعد

ينتظر الملايين حول العالم، تتويج قصة الحب الأشهر في الوسط الرياضي، التي تجمع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، وصديقته جورجينا، بالزواج، بعد سنوات من الارتباط بينهما، ما جعلهما من أشهر الثنائيات في العالم.

جورجينا رودريجز، أثارت الجدل بالفعل، خلال الساعات الماضية، بشأن موعد حفل زفافها بصديقها رونالدو، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام».

هل حدد رونالدو موعد حفل زفافه من جورجينا؟

ووضعت جورجينا صورة عبر خاصية «ستوري»، لدعوة زفاف، تحمل اسمهما وتاريخ الخامس من مارس الجاري، الموافق بعد غدٍ الثلاثاء، في العاصمة السعودية جدة، دون وضع اسم رونالدو.

جورجينا تثير الجدل بشأن زواجها من رونالدو.. هل حددا موعد زفافهما؟

دعوة الزفاف التي وضعتها جورجينا عبر حسابها، جعلت الملايين حول العالم، يتوقعون أن ذلك هو موعد زفافها برونالدو، غير مدركين سبب عدم إعلانها ذلك بشكل كامل، من خلال وضع اسمه على الدعوة.

وتترقب جماهير رونالدو حول العالم، الموعد الذي حددته صديقته جورجينا، للتأكد مما إذا كان بالفعل موعد حفل زفافهما أم لا.

وتعد جورجينا رودريجز واحدة من أشهر عارضات الأزياء حول العالم، وتجمعها قصة حب بالبرتغالي رونالدو منذ سنوات طويلة.