«اقتصادية قناة السويس» تعقد ورشة عمل للتعريف بمنصة «eTabadul»

عقدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورشة عمل للتعريف بمنصة eTabadul التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية يناير الماضي، وحضر الورشة ممثلو عدد كبير من شركات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مجالات الصناعات المعدنية والكيماوية.

وتناولت الورشة المنعقدة على مدار يومين تعريفًا من شركة أجيليتي القائمة على تطوير المنصة بآلية تسجيل الشركات بالمنصة، وكيفية الوصول للمنتجات المتاحة عبرها والتواصل مع المصنعين؛ حيث تلعب المنصة دورًا مهما في التشبيك بين المصنعين من مختلف القطاعات سواءً الشركات أو شركات أخرى داخل الدولة، مما يدعم توطين المنتج المحلي، وبدورها تقوم المنطقة الاقتصادية بدعم هذا التوجه من خلال التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها.

تسجيل 45 شركة في منصة eTabadul

وفي نهاية ورشة العمل سجلت نحو 45 شركة عبر منصة eTabadul، وأجاب المختصون عن استفسارات ممثلي الشركات الحاضرة لورشة العمل حول المنصة وطريقة الاستفادة المثلى منها، سواء بعرض منتجاتهم أو بطلب منتجات مصنعين آخرين.