«التنمية المحلية»: تشجيع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات بالمحافظات

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، مع وفد الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مستهل زيارتهم لمحافظة الفيوم، للمشاركة في وضع حجر الأساس وتفقد عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بمناطق متفرقة على أرض المحافظة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ووفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة صوفي فان هيفربك مدير قسم المشروعات، ووفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر يتقدمهم سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم للبرنامج، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير ومدير مشروع الدعم الفني للوزارة، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم.

تنفيذ عدد من المشروعات

وأشاد اللواء هشام آمنة، بمستوى التعامل بين وزارة التنمية المحلية، والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات على أرض مختلف المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس الوزراء، لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للمحافظات، بما يحقق رضا المواطنين ويسهم في توفير فرص العمل الحقيقية، مشيدًا بالجهود المبذولة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على أرض المحافظة، ودوره البارز في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

تفقد عدد من المشروعات التنموية

فيما أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بوزير التنمية المحلية ووفد الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أرض المحافظة، للمشاركة في وضع حجر الأساس وتفقد عدد من المشروعات التنموية بمناطق متفرقة على أرض المحافظة.

وأكد المحافظ، أنه خلال الفترة الماضية استطاع بالتعاون مع فريق العمل المعاون في فهم كافة احتياجات المحافظة، والتحديات التي تواجهها، وكيفية استغلال الفرص الاستثمارية في تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأشاد بالدور التنموي الكبير الذي تقوم به وزارة، وجهود الوزير، وكذا التشبيك بين الوزارة، والمحافظة، والجهات المانحة، وكافة الجهات المعنية، لتحقيق تقدم وتطور ملموس يشعر به المواطن الفيومي، مؤكداً أنه على الرغم من التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، إلا أننا في مصر نسير بخطي تنموية ثابتة ونتائج ملموسة على أرض الواقع وغير مسبوقة.