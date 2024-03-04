أندريه زكي: نشكر الرئيس السيسي على دولة المواطنة المصرية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال تنصيب القس نبيل لمعي، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وكوكبة من القيادات والرموز بالمحافظة.

أندريه زكي: نتوجه بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال في بداية كلمته: «سعيد وأشعر بفرح كبير في زيارة كنيسة الإسماعيلية، وأتقدم بخالص التهنئة لجميع شعب الإسماعيلية، بمناسبة تنصيب القس نبيل لمعي، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالقنطرة شرق، كما أرحب باللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الذي يشاركنا دائمًا جميع أفراحنا بكل صدق، فهو شخصية وقيمة وطنية كبيرة، ونشكر الله على بلادنا، وعلى مشاركة جميع الأحباء اليوم الفرحة معنا، كما نتوجه بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على واقع المواطنة المصرية، الذي نراه اليوم مع شركاء الوطن من جميع القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية في محافظة الإسماعيلية».

رئيس الإنجيلية: جوهر رسالة السيد المسيح كانت في الثقة والتوحد مع الضعيف

أضاف «زكي»: «عبقرية فكرة الجسد الواحد تكمن في التنوع بالتكامل، وجوهر رسالة السيد المسيح هو الثقة والتوحد مع الضعيف، والعطاء بلا حدود، وهو أساس الخدمة المتميزة».

كما شارك عدد كبير من القيادات السياسية والتنفيذية والدينية بمحافظة الإسماعيلية، فضلا عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية بالمحافظة.