الرئيس السيسي يبحث تهدئة الأوضاع في غزة مع مستشار الأمن الوطني البحريني

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنَّ الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة نقل إلى الرئيس السيسي رسالة شفهية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تضمنت تأكّيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ودعم البحرين لجهود مصر والرئيس السيسي في مواجهة جميع التحديات داخلياً وخارجياً ولاسيما على المستوى الإقليمي.

الرئيس السيسي يعرب عن تقدير مصر الكبير لجهود وسياسات آل خليفة

ومن جهته، أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر الكبير لجهود وسياسات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤّكداً مواصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين وتعزيز التعاون في كل المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، خاصةً في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة.

وتناول اللقاء كذلك الأوضاع في قطاع غزة، إذ جرى استعراض الجهود المصرية للتهدئة، مع التشديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل.

الفريق الركن ناصر آل خليفة يشيد بجهود مصر في إسقاط المساعدات شمال غزة

وأشاد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة بجهود مصر في هذا الصدد، وقيامها بالإسقاط الجوي للمساعدات في مناطق شمال القطاع لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشقاء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ما يتمّ إنفاذه برياً عبر منفذ رفح، كما تمّ تأكيد ضرورة احتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة والدفع نحو عدم توسع نطاق الصراع، لما لذلك من عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي.