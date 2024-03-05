«إسعاف الشرقية» ينقذ طفلة توقف قلبها أثناء نقلها للمستشفى

تمكن مسعف في الشرقية من إنقاذ طفلة بعدما توقف قلبها أثناء نقلها من مستشفى بلبيس المركزي إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، بحسب بيان صادر عن هيئة الإسعاف بمحافظة الشرقية.

نقل الطفلة من مستشفى بلبيس إلى الزقازيق الجامعي

وقال البيان: قرر الأطباء نقل الطفلة «حور» التي تبلغ من العمر 3 سنوات، وتعاني من التهاب رئوي حاد، من مستشفى بلبيس العام إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

متابعة العلامات الحيوية للطفلة

وتابع: جرى استدعاء سيارة الإسعاف كود 3103 وعلى متنها كل المسعف، محمد عبد الحميد محمد وفني قيادة أيمن محمود الرماح، لنقل الطفلة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، والمسعف يتابع عن كثب العلامات الحيوية للطفلة «حور» من خلال جهاز المونيتور، لكن في لحظة صادمة، توقفت عضلة قلبها عن العمل، وبدأ المسعف في إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR).

ست دقائق حاسمة

وأضاف: ست دقائق من الإصرار والعزيمة، والجهد المتواصل، أعادت نبضات قلب «حور» لتملأ من جديد بريق الأمل والحياة في جسدها الصغير، عادت الحياة تسري مجددًا في عروقها الصغيرة، ووصلت إلى المستشفى لتستكمل علاجها.