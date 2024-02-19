تدريب 25 سيدة بسمالوط على إعادة تدوير مخلفات الأقمشة بدعم «قومي المرأة»

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، عن تدريب 25 سيدة بمركز سمالوط على إعادة تدوير مخلفات الأقمشة، وذلك تحت رعاية مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية.

إعادة تدوير مخلفات الأقمشة

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، إنه تم تنظيم تدريب للسيدات على إعادة تدوير مخلفات الأقمشة وتعليمهن حرفة جديدة، واستفاد من التدريب، الذي أقيم بفرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، 25 سيدة من مركز سمالوط، حيث تم تدريبهن على كيفية إعادة تدوير مخلفات الأقمشة وتحويلها إلى منتجات جديدة مثل الحقائب والإكسسوارات المنزلية.

وقد قامت بتدريب السيدات المدربة أمل وهبة ومروة محمود، حيث حرصن على نقل خبراتهن العملية للسيدات المشاركات في التدريب، وتمكينهن من اكتساب مهارات جديدة تفتح لهن فرص عمل جديدة وتساعدهن على تحسين مستوى معيشتهن.

تحسين المعيشة وتحقيق الاستقلال المالي

وأعربت المشاركات في التدريب عن سعادتهن بالمشاركة في هذا التدريب الذي أتاح لهن فرصة تعلم حرفة جديدة تُساعدهن على تحسين مستوى معيشتهن وتحقيق الاستقلال المالي.

ويهتم المجلس القومي للمرأة، بمثل هذه التدريبات لتمكين المرأة اقتصادياً وتحسين مستوى معيشتها، فالمجلس يحرص على دعم مثل هذه المشاريع التي تُسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية وتُعزز من دور المرأة في المجتمع.

ويأتي هذا التدريب ضمن خطة فرع المجلس القومي للمرأة لتعزيز قدرات المرأة في مختلف المجالات، فتنظيم مثل هذه التدريبات والفعاليات يسهم في تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة.