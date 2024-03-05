«تعليم الإسكندرية»: افتتاح مدرسة جمعة نويجي يقلل كثافات الطلاب داخل الفصول

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن المحافظة تشهد هذة الفترة افتتاح مدارس جديدة، تضاف إلى إنجازات الدولة للقضاء على مشكلة الكثافات بمدارس الإسكندرية، وجرى الانتهاء من إنشاء عدد منها، ستدخل الخدمة تباعا.

مدرسة جمعة نويجي

وأضاف «أبو زيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أحدث المدارس التي تم الانتهاء من إنشاءها بإدارة العجمي التعليمية مدرسة جمعة نويجي بالكيلو 27 طريق الساحل، تمهيدا لافتتاحها خلال العام الدراسي الجديد، مشددًا على أن المديرية لا تدخر جهداً في المزيد من إنشاء المدارس الجديدة، وخاصة في المناطق مرتفعة الكثافة السكانية لتخفيف الكثافات، وكذلك المناطق البعيدة لتقريب المسافات للطلاب.

تقليل الكثافات

من جانبه، قال بسيوني محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، إن مدرسة جمعة نويجي أحدث مدرسة بالعجمي بعد الانتهاء من مدرسة الدخيلة الجديدة، وتضم 18 فصلا دراسيًا و4 قاعات للأنشطة، وتستوعب حوالي 1200 طالب، وسيجري استقبال الطلاب بها في العام الدراسي الجديد.

وشدد على أن منطقة الكيلو 27 كانت فى حاجة لمدرسة نظراً لبعد المسافة بينها وبين أقرب مدرسة، ومع هذه الافتتاحات الجديدة سيتم تقليل الكثافات بشكل كبير فى مدارس العجمي، وتم تفقد المدرسة للاطمئنان على كل التجهيزات بحضور على محسن مدير المرحلة الابتدائية بالإدارة.