«التنمية المحلية»: تجهيز معرض دائم لجميع المنتجين والعارضين بقرية الفواخير

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن منصة أيادي مصر تضم الآن نحو 8 آلاف منتج من جميع المحافظات، وجرى تسجيل 2000 شاب من المنتجين والحرفيين.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، معرض منصة أيادى مصر لمنتجات الحرف التراثية والمشغولات اليدوية، الذي أقامته وحدة أيادي مصر، والذىي يشمل منتجات السجاد اليدوي والخوص والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية.

معرض دائم

وأشار آمنة إلى حرص الوزارة على سرعة تجهيز معرض دائم لجميع المنتجين والعارضين الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات، وذلك بقرية الفواخير بالقاهرة، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في دعم منصة أيادي مصر.

المنتجات اليدوية

واستمع وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، لعرض من القائمين على المعرض الذى يضم تشكيلة كبيرة من المنتجات اليدوية التى تشتهر بها المحافظة، مثل السجاد اليدوى، والخوص، والخزف، والفخار، ومنتجات الجلود، والمنحوتات الخشبية، والخرز، ومشغولات التريكو والتطريز، وأعمال الزجاج، وغيرها.

وقدم العارضين الشكر لوزير التنمية المحلية علي الدعم الذي تقدمه الوزارة لجميع المنتجين والعارضين بالفيوم، وبقية المحافظات والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية بما يساهم في زيادة المبيعات.