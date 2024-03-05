السكة الحديد توفر أتوبيسات بمحطتي الحمام والعلمين لنقل الركاب بدلا من القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تمّ التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطتي الحمام والعلمين لنقل الركاب بين المحطتين خلال الفترة من 7 حتى 20 مارس الجاري بما يتناسب مع مواعيد القطارات التي تقرر إيقافها.

إيقاف حركة القطارات

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تقرير لها، أنَّه تقرر إيقاف حركة القطارات بين محطتي «الحمام والعلمين» بخط «القباري - مرسى مطروح» بصفة مؤقتة لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الذي يمتد من السخنة حتى مطروح.

وفي سياق متصل، أكّدت وزارة النقل أنَّ القطار الكهربائي السريع أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، ويحقق متطلبات التنمية، خاصة وأنه يربط الكثير من المحافظات مع بعضها البعض، موضحة أنه يتم تنفيذه وفق المواصفات والمعايير العالمية.

تقدم أعمال تنفيذ المشروع

وأكّدت تقدم أعمال تنفيذ المشروع والذي يوفر آلاف من فرص العمل، موضحة أنَّ الأعمال تتمثل في مسد الجسور وخطوط السكك الحديدية، فضلاً عن أعمال إنشاء المحطات والتي تقدمت بشكل كبير، منوهة إلى أنَّه يشمل قطار بدورين، والذي يدخل مصر لأول مرة لنقل الركاب، إذ يتكون القطار من 4 وحدات متحركة.