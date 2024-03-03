السكة الحديد تواصل عقد ندوات للتوعية ضد مخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

عقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ندوة توعية بمدرسة المهندس منير عطية الابتدائية بمنقطة العجيزي بمحافظة طنطا، بحضور العميد نادر عبدالمقصود، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بالهيئة والعميد حسام كحيل، مدير عام الأمن بالهيئة، تحت رعاية المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة.

ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الإعلام

وأوضحت أن الهدف الأساسي من عقد هذه الندوات هو التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الإعلام المختلفة ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة في التصدى وتوعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية والتي تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى الإخلال بسير مرفق عام وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية.

ميزانية السكة الحديد

وتهدف أيضاً توضيح مدى تأثيرها على عمليات التطوير التى تقوم بها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر فى جميع القطاعات خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية، حيث أن كل هذه التلفيات التى تحدث لزجاج العربات يتم صيانتها من ميزانية السكة الحديد الأمر الذى يشكل عبئاً كبيراً على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأشارت إلى أنه يتم التوضيح بأنه يتم تصوير مرتكبي مثل هذا السلوك السلبي، ويتم إحالة مرتكب السلوك إلى النيابة العامة بتهمة تخريب أموال الشعب وتعريض حياة المواطنين للخطر وتطبيق أقصى العقوبات ليكون بذلك عبرة لغيره من مرتكبي هذه السلوكيات.